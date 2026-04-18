Незаконные кредиты и блокировка счетов: депутат заявил о нарушениях в банках

Депутат Мажилиса Мурат Абенов в прошлом месяце заявил о возможном участии сотрудников банков в мошеннических схемах и раскритиковал практику блокировки счетов без суда, которая, по его словам, уже затронула около 1,5 миллиона человек. Выступление депутата фактически затронуло сразу несколько болезненных тем, которые в последние годы всё чаще становятся предметом общественного обсуждения: цифровое мошенничество, утечка персональных данных, слабые механизмы защиты заемщиков и расширенные полномочия финансовых организаций при взыскании задолженности. Плдробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Системная проблема, а не единичные случаи

По словам Абенова, речь идет не о редких инцидентах, а о явлении, которое приобретает массовый характер. Он утверждает, что значительное число так называемых «чужих» или незаконных кредитов оформляется при участии сотрудников банков либо при их прямом попустительстве.

В ряде случаев, как считает депутат, финансовые организации нарушают требования законодательства и оформляют займы без полноценной проверки личности клиента. При этом, по его мнению, в спорных ситуациях Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) чаще занимает сторону банков, а не пострадавших граждан.

«Мы приняли строгий закон. Но если руководство Агентства будет продолжать рассматривать проблему односторонне, мы никогда не добьёмся справедливости. Поэтому в дальнейшем необходимо обращаться в прокуратуру и, при необходимости, подавать в суд на агентство, поскольку оно не в полной мере выполняет свои полномочия», — заявил депутат.

Проблема действительно подтверждается и официальной статистикой. В последние годы в Казахстане фиксируется рост числа финансовых мошенничеств, в том числе связанных с оформлением кредитов на чужие имена. Так, по данным СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, только в рамках отдельных расследований банки уже были вынуждены приостанавливать сотни подозрительных займов на сотни миллионов тенге.

Одновременно с этим цифровизация финансовых услуг, которая значительно упростила доступ к кредитам, привела и к новым рискам. Как отмечают в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, мошенники всё активнее используют современные технологии, включая элементы искусственного интеллекта и попытки обхода биометрической идентификации.

Как оформляются кредиты без ведома граждан

Эксперты отмечают, что схемы мошенничества становятся всё более изощрёнными. Если ранее злоумышленники действовали преимущественно через поддельные документы, то сегодня ключевым инструментом становятся персональные данные граждан, утечка которых происходит через различные цифровые каналы.

В ход идут:

• базы данных с личной информацией,

• номера телефонов и доступ к SMS-кодам,

• фишинговые сайты и поддельные приложения,

• методы социальной инженерии.

В некоторых случаях граждане сами становятся невольными участниками подобных схем. Речь идет о так называемом «дропперстве» — когда люди по незнанию передают доступ к своим банковским счетам третьим лицам. Как отмечается, подобные действия уже подпадают под уголовную ответственность.

Несмотря на внедрение биометрии и многофакторной аутентификации, эти инструменты не всегда обеспечивают стопроцентную защиту. В АРРФР подчеркивают, что финансовые организации применяют антифрод-системы и усиливают контроль, однако полностью исключить мошенничество на текущем этапе развития технологий невозможно.

Закон на стороне граждан — но на практике всё сложнее

Одним из ключевых аргументов депутата стала норма закона, вступившая в силу в сентябре прошлого года. Согласно ей, кредит не может считаться законным, если заемщик не подтверждал свою личность — через подпись или биометрическую идентификацию.

«Если человек не проходил биометрию и не ставил подпись, он не должен нести ответственность по такому кредиту. В подобных случаях необходимо обращаться в суд», — подчеркнул Абенов.

Юристы подтверждают: формально законодательство действительно защищает граждан в подобных ситуациях. Однако на практике процесс доказательства своей непричастности к кредиту может быть длительным и сложным.

Пострадавшим приходится:

• собирать доказательства,

• обращаться в банки,

• подавать жалобы в регулятор,

• а затем — идти в суд.

И всё это время обязательства по кредиту могут числиться за человеком, влияя на его кредитную историю и финансовое положение.

Исполнительная надпись: удобный инструмент или угроза правам?

Отдельное внимание депутат уделил практике взыскания задолженности через нотариусов. Речь идет об исполнительной надписи — механизме, позволяющем признать долг и начать взыскание без судебного разбирательства.

По словам Абенова, около 99% блокировок счетов сегодня происходит именно таким образом.

«Сейчас частные банки, не обращаясь в суд, идут к нотариусу. Тот на основании одного документа признаёт гражданина должником и блокирует все его счета. Это противоречит Конституции», — заявил он.

Юристы неоднократно обращали внимание на спорность данной практики. С одной стороны, она позволяет ускорить процесс взыскания задолженности и разгрузить суды. С другой — фактически лишает гражданина права на полноценную защиту, поскольку решение принимается без его участия.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что человек может узнать о наличии долга уже постфактум — после блокировки счетов.

Масштабы: миллионы затронутых граждан

По данным депутата, последствия подобных механизмов уже затронули около 1,5 миллиона человек.

«Большинство этих людей даже не участвовали в судебных разбирательствах, их мнение никто не спрашивал. Нотариус принимает решение заочно и блокирует счета. Всё это незаконно», — заявил Абенов.

Такие меры имеют серьёзные социальные последствия. Блокировка счетов означает фактическую потерю доступа к деньгам — включая заработную плату, пособия и другие выплаты.

В результате люди оказываются в крайне уязвимом положении:

• не могут оплачивать базовые расходы,

• сталкиваются с просрочками по другим обязательствам,

• теряют финансовую устойчивость.

Микрофинансовые организации и ломбарды: отдельный риск

Депутат также подчеркнул, что аналогичные механизмы активно используются микрофинансовыми организациями и ломбардами.

После изменений в законодательстве 2019 года они получили возможность взыскивать задолженность через нотариусов, минуя судебные процедуры.

«Микрофинансовые организации и ломбарды выдают кредиты под очень высокие проценты — иногда до 100%. При этом они не идут в суд, а оформляют всё через нотариуса. Это беспрецедентная и коррупционная норма», — заявил Абенов.

Эксперты отмечают, что именно в этом сегменте риски для граждан наиболее высоки — из-за высокой стоимости займов, слабой финансовой грамотности части заемщиков и агрессивных методов взыскания.

Позиция регулятора: ставка на технологии

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка признают наличие проблемы мошенничества, однако подчеркивают, что полный отказ от онлайн-кредитования невозможен.

По мнению регулятора, ключевым направлением остается развитие систем безопасности:

• усиление антифрод-механизмов,

• внедрение дополнительных уровней идентификации,

• повышение цифровой грамотности населения.

Таким образом, государство пытается сохранить баланс между доступностью финансовых услуг и защитой граждан.

Что делать гражданам

На фоне роста подобных случаев юристы и представители финансового сектора рекомендуют гражданам быть максимально внимательными к своим данным.

В частности:

• не передавать коды подтверждения третьим лицам,

• не переходить по подозрительным ссылкам,

• регулярно проверять кредитную историю,

• при обнаружении «чужого» кредита незамедлительно обращаться в банк и правоохранительные органы.

В случае незаконного займа гражданин имеет право оспорить его в судебном порядке.

Возможные изменения и пересмотр практики

Мурат Абенов заявил, что намерен инициировать пересмотр дел, связанных с блокировкой счетов, а также добиваться изменений в законодательстве.

Речь идет о принципиальном пересмотре подхода: подобные решения, по его мнению, должны приниматься исключительно через суд, с обязательным участием гражданина.

Итог: вопрос доверия к системе

Поднятая депутатом тема выходит далеко за рамки отдельных случаев мошенничества. Она затрагивает базовые принципы финансовой системы — доверие, безопасность и защиту прав граждан.

На фоне стремительной цифровизации экономики вопрос становится особенно острым: насколько эффективно государство и финансовые институты способны защитить человека от рисков, которые создают сами же технологии.

Очевидно, что дальнейшее развитие ситуации потребует не только ужесточения контроля, но и пересмотра существующих механизмов взаимодействия между банками, государством и гражданами.