Незаконные штрафы для предпринимателей отменены в Алматинской области
Прокуратура Алматинской области пресекла практику незаконного привлечения предпринимателей к административной ответственности в сфере земельных отношений и строительства, передает BAQ.KZ.
По результатам анализа судебных актов в 2025 году было удовлетворено 55 апелляционных ходатайств по делам об административных правонарушениях.
Выяснилось, что в ряде случаев предпринимателей привлекали к ответственности за якобы "незаконное строительство", несмотря на то, что объекты возводились на земельных участках в их частной собственности. При этом применялись ненадлежащие нормы административного законодательства.
Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения были устранены в апелляционном порядке, права девяти предпринимателей полностью восстановлены.
Прокуратура отмечает, что практика неправомерного административного привлечения бизнеса прекращена, и работа по защите прав предпринимателей и обеспечению законности в сфере земельных отношений и строительства продолжается.
