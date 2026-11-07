Незаконные требования к владельцам рынков отменили в области Абай

В области Абай прокуратура добилась отмены незаконного постановления акимата района Маканшы, которое возлагало дополнительные обязательства на владельцев рынков. Документ предусматривал безвозмездное предоставление земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов.

Как установила районная прокуратура, требование было включено в постановление акимата «Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории района Маканшы».

По оценке надзорного органа, такие условия нарушали права и законные интересы предпринимателей, создавая необоснованные обязательства и дополнительные административные барьеры.

После вмешательства прокуратуры незаконное постановление отменили, права предпринимателей восстановили.

Кроме того, к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса РК об административных правонарушениях привлекли начальника отдела предпринимательства, который выступил разработчиком нормативного правового акта.

В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по защите прав предпринимателей, устранению административных барьеров и предотвращению незаконного вмешательства государственных органов в бизнес будет продолжена.