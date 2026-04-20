В Актюбинской области выявили нелегальный ломбард
Арестованы автомобили и квартира подозреваемого.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование в отношении подозреваемого, который с 2020 по 2025 годы незаконно выдавал займы населению под залог техники без лицензии, маскируя деятельность под комиссионные магазины и устанавливая процентные ставки до 3,7% в день, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники - мобильных телефонов, телевизоров, игровых приставок и другой электроники - без обязательной лицензии.
Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить государственное регулирование.
Проценты превышали норму в 12 раз
Следствие установило, что злоумышленник использовал финансовое положение граждан и устанавливал завышенные ставки.
«Процентные ставки достигали 3,7% в день, что в 12 раз превышает установленный предел в 0,3%», - сообщили в АФМ.
Приводится пример: клиент, оформив заём на сумму 257 тысяч тенге сроком на 10 дней, выплатил вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как законный предел составляет 7 710 тенге.
Доход превысил 93 млн тенге
Общий преступный доход, по данным следствия, превысил 93 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого - три автомобиля и квартиру.
Дело направлено в суд
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
В АФМ напомнили, что обращение к нелегальным финансовым структурам связано с риском потери имущества и денежных средств.
