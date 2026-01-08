- Ранее в рамках внеплановой проверки в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. В связи с тем, что требования предписания не были исполнены, управлением подан иск в Жетысуский районный суд на снос незаконно возведенного объекта. Решением суда от 17 декабря 2024 года исковые требования удовлетворены, - говорится в сообщении акимата Алматы.