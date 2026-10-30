Незаконный улов весом 1,7 тонны выявили в Северо-Казахстанской области
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В Акжарском районе Северо-Казахстанской области во время рейда полицейские остановили автомобиль ГАЗель. При проверке в кузове обнаружили около 1700 килограммов рыбы, две моторные лодки и рыболовные сети.
За рулем находился 49-летний житель Акмолинской области. Мужчина пояснил, что нашел заказ на перевозку через интернет. За доставку груза из одного из сел Акжарского района в Кокшетау ему пообещали заплатить 70 тысяч тенге.
По словам водителя, заказчики обещали предоставить документы, подтверждающие законность перевозки. Однако, не дождавшись необходимых бумаг, он все же отправился в путь. В итоге вместо поездки в Кокшетау мужчине пришлось давать объяснения в районном отделе полиции.
По факту незаконной добычи водных ресурсов возбуждено уголовное дело. Полицейские установили двух подозреваемых — жителей Туркестанской области в возрасте 32 и 33 лет. Они сообщили, что рыбу выловили в озере неподалеку от села Майского.
В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников незаконного промысла, а также проверяют их причастность к другим эпизодам браконьерства.
Работа по выявлению экологических правонарушений проводится в рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан». За девять месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 11 фактов незаконной добычи водных ресурсов и четыре факта незаконной охоты.
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