Незаконный улов весом 1,7 тонны выявили в Северо-Казахстанской области

В Акжарском районе Северо-Казахстанской области во время рейда полицейские остановили автомобиль ГАЗель. При проверке в кузове обнаружили около 1700 килограммов рыбы, две моторные лодки и рыболовные сети.

За рулем находился 49-летний житель Акмолинской области. Мужчина пояснил, что нашел заказ на перевозку через интернет. За доставку груза из одного из сел Акжарского района в Кокшетау ему пообещали заплатить 70 тысяч тенге.

По словам водителя, заказчики обещали предоставить документы, подтверждающие законность перевозки. Однако, не дождавшись необходимых бумаг, он все же отправился в путь. В итоге вместо поездки в Кокшетау мужчине пришлось давать объяснения в районном отделе полиции.

По факту незаконной добычи водных ресурсов возбуждено уголовное дело. Полицейские установили двух подозреваемых — жителей Туркестанской области в возрасте 32 и 33 лет. Они сообщили, что рыбу выловили в озере неподалеку от села Майского.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников незаконного промысла, а также проверяют их причастность к другим эпизодам браконьерства.

Работа по выявлению экологических правонарушений проводится в рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан». За девять месяцев в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 11 фактов незаконной добычи водных ресурсов и четыре факта незаконной охоты.