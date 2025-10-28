  • 28 Октября, 12:43

Незаконный водозабор обошёлся нарушителям в 46,7 млн тенге

Нарушители водного законодательства заплатили 46,7 млн тенге.

Сегодня, 11:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Незаконный водозабор обошёлся нарушителям в 46,7 млн тенге Сегодня, 11:58
Сегодня, 11:58
86

В первых девяти месяцах 2025 года Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция провела масштабные проверки и возбудила 439 административных дел, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Министр Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе инспекции с начала года, отметив эффективность контроля и меры по соблюдению водного законодательства. За этот период на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 46,7 миллиона тенге.

Кроме того, инспекция выдала 286 разрешений на специальное водопользование в Кызылординской и Туркестанской областях, что позволило легально регулировать использование водных ресурсов.

"В минувший вегетационный период в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне имели место факты незаконного водозабора и установки незарегистрированных насосных установок. Для обеспечения справедливого распределения поливной воды инспекторы совместно со специалистами центрального аппарата министерства и РГП "Казводхоз" вели постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Предусмотренные новым Водным кодексом надзорные функции позволяют бассейновым водным инспекциям оперативно реагировать на нарушения", - подчеркнул руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой водной инспекции Зейнулла Казтоганов.

Самое читаемое

Наверх