В первых девяти месяцах 2025 года Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция провела масштабные проверки и возбудила 439 административных дел, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Министр Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе инспекции с начала года, отметив эффективность контроля и меры по соблюдению водного законодательства. За этот период на нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 46,7 миллиона тенге.

Кроме того, инспекция выдала 286 разрешений на специальное водопользование в Кызылординской и Туркестанской областях, что позволило легально регулировать использование водных ресурсов.