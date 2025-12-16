Независимость, завоёванная многовековой борьбой казахского народа, остаётся самой высокой ценностью в истории нации. Общественные деятели и представители интеллигенции, выступая ко Дню Независимости, подчеркнули её особое историческое и духовное значение, отметив, что цену этому достижению невозможно измерить, передает BAQ.KZ cо ссылкой на акимат Астаны.

Поэт, декан филологического факультета Евразийского национального университета имени Л. Гумилёва Серикзат Дуйсенгазы отметил, что независимость — это великая мечта предков, доставшаяся современным поколениям ценой крови и жертв. Он напомнил о тяжёлых испытаниях XVII–XVIII веков и советского периода, подчеркнув, что неспособность ценить независимость сегодня стала бы несправедливостью по отношению к прошлым поколениям.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай сообщила, что независимость Казахстана — не случайность, а закономерный итог многовекового стремления народа к государственности и национальному духу. По её словам, именно независимость дала стране право самостоятельно определять свою судьбу, утвердить конституционный строй, государственные границы и собственные институты власти.

Сенатор также подчеркнула, что независимость открыла путь к экономической самостоятельности и равноправному участию Казахстана в мировой экономике. Одновременно произошло возрождение национальной памяти, языка, традиций и духовных ценностей, что стало прочной основой внутреннего единства государства и уверенности нации в будущем.