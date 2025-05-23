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Незнакомец забежал за девушкой в подъезд в Сатпаеве и пытался ее изнасиловать

Жуткие кадры попытки изнасилования попали на видео.

Сегодня, 09:23
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина забегает за девушкой в подъезд, хватает ее сзади, тащит вниз по лестничной площадке, бросает на пол и пытается изнасиловать, передаёт BAQ.KZ. 

Девушка начала кричать. Злоумышленник испугался и убежал. Его уже задержали.

"В пресс-службе департамента полиции Улытауской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - прокомментировали стражи порядка.

Ранее мы писали о том, что в Петропавловске задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 19-летней девушки.

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