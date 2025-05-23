В Сети появилось видео, на котором мужчина забегает за девушкой в подъезд, хватает ее сзади, тащит вниз по лестничной площадке, бросает на пол и пытается изнасиловать, передаёт BAQ.KZ.

Девушка начала кричать. Злоумышленник испугался и убежал. Его уже задержали.

"В пресс-службе департамента полиции Улытауской области сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан. Он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - прокомментировали стражи порядка.

Ранее мы писали о том, что в Петропавловске задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 19-летней девушки.