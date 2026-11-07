Сенат Парагвая отстранил президента Сантьяго Пенью в результате импичмента
Решение принято на фоне скандала вокруг Ueno Bank, клиенты которого потеряли доступ к своим счетам.
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Сенат Конгресса Парагвая проголосовал за отстранение президента страны Сантьяго Пеньи от должности в рамках процедуры импичмента. Основанием для решения стал скандал вокруг банка Ueno Bank.
Как сообщает Associated Press, по итогам заседания верхней палаты парламента 44 сенатора признали главу государства виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Один парламентарий отсутствовал.
Председатель Сената Басилио Нуньес объявил, что в соответствии с результатами голосования Сантьяго Пенья Паласиос признаётся виновным и отстраняется от должности президента Республики Парагвай.
После этого Нуньес созвал внеочередное совместное заседание обеих палат Конгресса. На нём планируется привести к присяге вице-президента Педро Альяну, которому предстоит возглавить государство.
Политический кризис разгорелся вокруг Ueno Bank. После вмешательства Центрального банка Парагвая в деятельность финансовой организации около 3 млн клиентов лишились доступа к своим счетам.
Ранее Сантьяго Пенья подал заявление об отставке, однако парламент продолжил процедуру импичмента.
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