Сенат Парагвая отстранил президента Сантьяго Пенью в результате импичмента

Сенат Конгресса Парагвая проголосовал за отстранение президента страны Сантьяго Пеньи от должности в рамках процедуры импичмента. Основанием для решения стал скандал вокруг банка Ueno Bank.

Как сообщает Associated Press, по итогам заседания верхней палаты парламента 44 сенатора признали главу государства виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Один парламентарий отсутствовал.

Председатель Сената Басилио Нуньес объявил, что в соответствии с результатами голосования Сантьяго Пенья Паласиос признаётся виновным и отстраняется от должности президента Республики Парагвай.

После этого Нуньес созвал внеочередное совместное заседание обеих палат Конгресса. На нём планируется привести к присяге вице-президента Педро Альяну, которому предстоит возглавить государство.

Политический кризис разгорелся вокруг Ueno Bank. После вмешательства Центрального банка Парагвая в деятельность финансовой организации около 3 млн клиентов лишились доступа к своим счетам.

Ранее Сантьяго Пенья подал заявление об отставке, однако парламент продолжил процедуру импичмента.