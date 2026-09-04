Незваный гость у дома: в Приозерске спасатели поймали змею

В городе Приозерск Карагандинской области жители заметили змею возле жилого дома и вызвали спасателей. Рядом могли находиться дети и домашние животные, поэтому к пресмыкающемуся решили не приближаться, передает BAQ.KZ.

Сообщение поступило на пульт 112. Прибывшие сотрудники МЧС осмотрели территорию и с помощью специального инструмента «змеелов» поймали змею.

После этого ее вывезли подальше от жилых домов и мест пребывания людей и выпустили в естественную среду обитания.

В МЧС предупреждают, что при встрече со змеей пытаться поймать или прогнать ее самостоятельно не стоит. Если вид пресмыкающегося неизвестен, безопаснее держаться на расстоянии и не подпускать к нему детей и домашних животных.

Если змея находится рядом с людьми и может представлять угрозу, следует звонить по номеру 112.