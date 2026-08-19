Ни еды, ни денег: 21 житель ВКО дошел до суда из-за доставки питания
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В Восточно-Казахстанской области 21 потребитель добился возврата денег за оплаченные, но не полученные рационы правильного питания. Предпринимателя обязали выплатить клиентам в общей сложности более 3,6 млн тенге.
Жители региона заключили договоры с индивидуальным предпринимателем на доставку готовых рационов и заранее оплатили услуги. Однако спустя некоторое время доставка прекратилась, а деньги за неоказанные услуги клиентам не вернули.
Потребители обратились в Департамент торговли и защиты прав потребителей ВКО. Сначала спор пытались урегулировать без суда: предпринимателю направили досудебную претензию с требованием вернуть деньги. Результата это не принесло.
Тогда Департамент обратился с коллективным иском в Межрайонный суд по гражданским делам Усть-Каменогорска в интересах 21 потребителя.
16 июля 2026 года суд удовлетворил иск.
Предпринимателя обязали вернуть клиентам 3 055 138 тенге за неоказанные услуги. Еще 611 028 тенге взыскали в качестве неустойки.
Таким образом, общая сумма выплат составила 3 666 166 тенге.
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