Ни еды, ни денег: 21 житель ВКО дошел до суда из-за доставки питания

В Восточно-Казахстанской области 21 потребитель добился возврата денег за оплаченные, но не полученные рационы правильного питания. Предпринимателя обязали выплатить клиентам в общей сложности более 3,6 млн тенге.

Жители региона заключили договоры с индивидуальным предпринимателем на доставку готовых рационов и заранее оплатили услуги. Однако спустя некоторое время доставка прекратилась, а деньги за неоказанные услуги клиентам не вернули.

Потребители обратились в Департамент торговли и защиты прав потребителей ВКО. Сначала спор пытались урегулировать без суда: предпринимателю направили досудебную претензию с требованием вернуть деньги. Результата это не принесло.

Тогда Департамент обратился с коллективным иском в Межрайонный суд по гражданским делам Усть-Каменогорска в интересах 21 потребителя.

16 июля 2026 года суд удовлетворил иск.

Предпринимателя обязали вернуть клиентам 3 055 138 тенге за неоказанные услуги. Еще 611 028 тенге взыскали в качестве неустойки.

Таким образом, общая сумма выплат составила 3 666 166 тенге.