В Астане расследуют хищение более 297 млн тенге, выделенных на научный проект по очистке растительных масел. Производство так и не заработало, а часть денег, по данным следствия, использовали для оплаты лизинга автомобилей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В 2023 году индивидуальный предприниматель получил от АО «Фонд науки» грант на организацию производства по регенерации и очистке растительных масел. Общий объём финансирования проекта составлял до 350 млн тенге.

Однако вместо трёх предусмотренных проектом производственных линий из нержавеющей стали закупили только две установки из углеродной стали. Они не соответствовали техническим требованиям. Выпуск и продажа готовой продукции так и не начались.

По версии следствия, бюджетные деньги выводили через подконтрольные компании под видом оплаты оборудования, сырья, маркетинговых услуг и других товаров.

Особую роль в схеме сыграли две аффилированные компании, которым перечисляли средства якобы за поставку отработанного растительного масла.

«В дальнейшем часть указанных средств возвращена на счета ИП и оформлена в качестве собственного софинансирования проекта, а также направлена на первоначальные взносы по договорам лизинга автомобилей», – сообщили в АФМ.

В результате государству, по данным ведомства, причинили ущерб на сумму свыше 297 млн тенге.

Выяснилось также, что нарушения при проверках проекта не были отражены в официальных документах.

Как сообщили в АФМ, сотрудник Национального центра государственной научно-технической экспертизы, отвечавший за мониторинг проекта, получил незаконное вознаграждение в размере 1,7 млн тенге. По версии следствия, за эти деньги он не указал выявленные нарушения в актах проверок и рекомендовал продолжить финансирование.

По делу под стражу взяли двух подозреваемых. С санкции суда арестованы шесть автомобилей, квартира и оборудование.

Расследование продолжается. Другие подробности в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Вина подозреваемых может быть установлена только судом.