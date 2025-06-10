Экс-министр обороны Жаксылыков опроверг информацию о своем задержании
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
66Фото: Минобороны РК
Пресс-службы КНБ, МВД и Генпрокуратуры не в курсе о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает BAQ.KZ.
Пресс-служба Минобороны на звонок корреспондента редакции не ответила.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-министр задержан 10 июня. Однако сам Руслан Жаксылыков опровергнул информацию редакции Tengrinews.kz.
Напомним, что 8 июня 2025 года Руслан Жаксылыков был уволен с поста министра обороны, который он занимал с января 2022 года. До этого он был заместителем министра внутренних дел РК – главнокомандующим Национальной гвардией.
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