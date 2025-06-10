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Экс-министр обороны Жаксылыков опроверг информацию о своем задержании

Сегодня, 15:18
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18
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Фото: Минобороны РК

Пресс-службы КНБ, МВД и Генпрокуратуры не в курсе о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает BAQ.KZ.

Пресс-служба Минобороны на звонок корреспондента редакции не ответила.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-министр задержан 10 июня. Однако сам Руслан Жаксылыков опровергнул информацию редакции Tengrinews.kz.

Напомним, что 8 июня 2025 года Руслан Жаксылыков был уволен с поста министра обороны, который он занимал с января 2022 года. До этого он был заместителем министра внутренних дел РК – главнокомандующим Национальной гвардией. 

 

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