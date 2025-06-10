Пресс-службы КНБ, МВД и Генпрокуратуры не в курсе о задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает BAQ.KZ.

Пресс-служба Минобороны на звонок корреспондента редакции не ответила.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-министр задержан 10 июня. Однако сам Руслан Жаксылыков опровергнул информацию редакции Tengrinews.kz.

Напомним, что 8 июня 2025 года Руслан Жаксылыков был уволен с поста министра обороны, который он занимал с января 2022 года. До этого он был заместителем министра внутренних дел РК – главнокомандующим Национальной гвардией.