Ни шин, ни денег: мошенники придумали сезонную ловушку для водителей
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С наступлением холодов казахстанские автомобилисты спешат переобуть машины, а мошенники пытаются заработать на сезонном спросе. В интернете появляются объявления о продаже зимней резины по заманчиво низким ценам. Вот только после оплаты покупатель рискует остаться и без шин, и без денег.
О новой волне мошенничества предупредили в МВД Казахстана.
Схема рассчитана на тех, кто хочет сэкономить. Злоумышленники размещают объявления на торговых площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Предлагают зимние шины по привлекательной цене, а затем убеждают покупателя срочно внести задаток или оплатить покупку полностью.
Аргументы обычно одни и те же. Желающих много, товара осталось мало, поэтому бронировать нужно прямо сейчас.
Как только деньги поступают на счет, продавец исчезает. Покупателя блокируют, объявление удаляют, а обещанных шин так никто и не привозит.
Как не попасться на удочку
В полиции советуют не торопиться с переводом денег, даже если предложение кажется очень выгодным.
Прежде чем оплачивать покупку, стоит лично убедиться, что шины существуют, проверить их состояние и по возможности выбирать проверенные торговые точки.
Особенно насторожить должны подозрительно низкая цена и настойчивые просьбы немедленно внести предоплату.
Полицейские напоминают, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, передавать незнакомцам банковские данные и SMS-коды.
Если деньги уже переведены мошенникам, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.
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