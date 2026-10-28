Ни шин, ни денег: мошенники придумали сезонную ловушку для водителей

С наступлением холодов казахстанские автомобилисты спешат переобуть машины, а мошенники пытаются заработать на сезонном спросе. В интернете появляются объявления о продаже зимней резины по заманчиво низким ценам. Вот только после оплаты покупатель рискует остаться и без шин, и без денег.

О новой волне мошенничества предупредили в МВД Казахстана.

Схема рассчитана на тех, кто хочет сэкономить. Злоумышленники размещают объявления на торговых площадках, в социальных сетях и мессенджерах. Предлагают зимние шины по привлекательной цене, а затем убеждают покупателя срочно внести задаток или оплатить покупку полностью.

Аргументы обычно одни и те же. Желающих много, товара осталось мало, поэтому бронировать нужно прямо сейчас.

Как только деньги поступают на счет, продавец исчезает. Покупателя блокируют, объявление удаляют, а обещанных шин так никто и не привозит.

Как не попасться на удочку

В полиции советуют не торопиться с переводом денег, даже если предложение кажется очень выгодным.

Прежде чем оплачивать покупку, стоит лично убедиться, что шины существуют, проверить их состояние и по возможности выбирать проверенные торговые точки.

Особенно насторожить должны подозрительно низкая цена и настойчивые просьбы немедленно внести предоплату.

Полицейские напоминают, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, передавать незнакомцам банковские данные и SMS-коды.

Если деньги уже переведены мошенникам, необходимо незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102.