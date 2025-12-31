Парламент Нидерланды утвердил запрет на использование петард и фейерверков частными лицами. Наступающая новогодняя ночь станет последней, когда жителям страны разрешено самостоятельно запускать пиротехнику, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Уже со следующего года это право сохранится только за организаторами профессиональных фейерверк-шоу.

На фоне грядущего запрета экстренные службы готовятся к особенно напряжённой новогодней ночи. Продажи фейерверков резко выросли - ожидается, что объёмы будут примерно на 20% выше, чем годом ранее.

Правоохранительные органы также фиксируют рост контрабанды мощных петард. По данным полиции, к середине декабря было изъято более 65 тонн нелегальных пиротехнических изделий. Использование таких устройств уже привело к тяжёлым травмам: с ноября по середину декабря десяти подросткам пришлось ампутировать кисть или пальцы. Для сравнения, в 2024 году подобных случаев было всего четыре.

Запрет поддерживает большинство населения: согласно опросу института I&O Research, за отказ от частной пиротехники выступают 62% жителей страны. В последние годы фейерверки всё чаще использовались для нападений на полицейских, пожарных и спасателей, что приводило к ранениям.

Инициативу о запрете на протяжении многих лет поддерживали врачи, сотрудники экстренных служб, муниципалитеты, а также защитники животных и окружающей среды, указывая на угрозу здоровью людей и общественной безопасности.