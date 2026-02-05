Министр внутренних дел Ержан Саденов провёл выездное совещание в департаменте полиции города Шымкента. В работе приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководители правоохранительных и специальных органов, а также представители местных исполнительных органов, передает BAQ.KZ.

Главным событием стало представление нового начальника департамента — Мухтара Кожаева, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД. Министр отметил его богатый управленческий и следственный опыт и обозначил ключевые задачи нового руководства.

Ержан Саденов выразил серьёзную обеспокоенность криминогенной обстановкой в мегаполисе и подчеркнул необходимость строгого соблюдения служебной дисциплины:

"Там, где нет дисциплины, нет результата, нет доверия, рушится авторитет. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех звеньев и тех, кто предал профессиональный долг".

На совещании были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности по всем видам преступности, включая расследование резонансных дел, в том числе убийства Нурай Серикбай. Министр поручил обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование, чтобы все виновные понесли наказание.

Особое внимание уделено новым составам преступлений, таким как сталкинг: выработан единый алгоритм реагирования, обучение следователей и исключение формального подхода.

Жёсткая критика прозвучала в адрес работы по противодействию организованной преступности. В связи с выявленными упущениями приняты кадровые решения: от должностей освобождены начальник УБОП и руководитель одного из отделов.

Министр потребовал активизировать профилактическую работу, усилить контроль за лицами на учёте, работу с группами риска, снизить аварийность на дорогах и внедрять современные цифровые решения в деятельность полиции.

По итогам совещания в подразделениях Шымкента начата комплексная инспекторская проверка центральным аппаратом МВД, чтобы выявить причины нарушений и внести предложения по их устранению.