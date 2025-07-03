Национальный банк Казахстана инициировал проект изменений в законодательство, согласно которому расчёты при покупке жилья в строящихся домах будут разрешены только в безналичной форме. Нововведение касается сделок по договорам долевого участия в жилищном строительстве, передает BAQ.KZ.

Проект разработан в целях реализации двух недавно принятых законов, направленных на развитие финансового рынка, защиту прав потребителей, а также регулирование сферы долевого строительства. В частности, предлагается запретить использование наличных денег при оплате долей в новостройках, чтобы повысить прозрачность и безопасность сделок.

Кроме того, документ предусматривает меры по защите материальной помощи, выплачиваемой гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, от взысканий третьих лиц — например, коллекторов или кредиторов.

Ожидается, что реализация проекта поможет повысить уровень доверия к системе долевого строительства и обеспечит дополнительную защиту прав граждан, выступающих в качестве дольщиков или получателей соцпомощи.

Публичное обсуждение документа продлится до 15 июля 2025 года.