В Мажилисе обсудили реформу банковского законодательства, направленную на повышение устойчивости финансовой системы и защиту прав граждан, передает BAQ.KZ.

С подробным выступлением перед депутатами выступил глава фракции AMANAT Елнур Бейсенбаев, который обозначил ключевые проблемы банковского сектора и пути их решения.

По его словам, перед финансовой системой Казахстана стоят серьёзные вызовы, требующие решительных действий.

"Перед финансовой системой Казахстана стоят ключевые вызовы, требующие принятия мер по обеспечению её устойчивости и защиты прав потребителей финансовых услуг", — подчеркнул Бейсенбаев.

Он отметил, что инициированная Президентом реформа банковского законодательства направлена не только на обновление устаревших норм, но и на "изменение философии работы всего банковского сектора". Одной из наиболее острых проблем, по его словам, остаётся чрезмерная закредитованность населения.

По состоянию на сентябрь 2025 года задолженность населения и бизнеса перед банками второго уровня достигла 38,7 триллиона тенге, из которых 24 триллиона — кредиты физическим лицам, 70% из которых составляют потребительские займы. Если учесть долги перед микрофинансовыми организациями и другими структурами, общая сумма превышает 48 триллионов тенге. При этом просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 1,1 триллиона тенге.

Бейсенбаев напомнил, что за последние годы государство уже выделило колоссальные суммы на поддержку банков.

"Совокупный объём государственных средств, выделенных на спасение и оздоровление банков с 2009 по 2020 годы, оценивается в 8,2 триллиона тенге. Однако лишь три банка — Halyk Bank, ForteBank и Банк ЦентрКредит — вернули эти средства", — сказал он.

По словам депутата, несмотря на рост активов банков до 65 триллионов тенге, кредитование реального сектора экономики остаётся на низком уровне.

"За последние десять лет доля банковских кредитов в общем объёме инвестиций в экономику снизилась с 9% до 3,5%. Это недопустимо", — подчеркнул он.

Глава фракции также выразил обеспокоенность ростом интернет-мошенничества и утечками персональных данных клиентов.

"Банковская система, вместо того чтобы стать драйвером экономики, стала источником острых вопросов в финансовой системе страны", — отметил Бейсенбаев.

Он подчеркнул, что действующий Закон о банках был принят ещё 30 лет назад и требует полной модернизации. Новый законопроект, по его словам, направлен на решение системных проблем и формирование современной финансовой архитектуры.

"Мы переходим от политики спасения банков за счёт бюджета к политике профилактического оздоровления. Первоочередное бремя восстановления теперь ложится на акционеров, а не на налогоплательщиков", — заявил он.

Государственная помощь, как отметил депутат, будет применяться только в крайних случаях.

"Если государство входит в капитал банка, прежние акционеры теряют контроль, а дивиденды не выплачиваются. Действует принцип: никакой поддержки без ответственности акционеров и последующего возврата средств в бюджет", — добавил он.

В числе ключевых нововведений Елнур Бейсенбаев назвал внедрение поведенческого надзора, который обеспечит контроль за отношением банков к клиентам и запретит навязывание услуг.

"Самое важное — закреплено активное вовлечение банковских ресурсов в финансирование экономики и развитие финансовых технологий", — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что высказанная критика со стороны коллег является частью демократического процесса.

"Да, сегодня прозвучала предметная критика — это и есть работа принципа "Слышащего государства". Слова моих коллег отражают мнение большей части населения", — сказал он.

Завершая выступление, глава фракции подчеркнул стратегическое значение нового законодательства: