Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что более вероятен выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозка её членства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Интерфакс.

Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду.

Армения заморозила своё участие в ОДКБ в феврале 2024 года — с тех пор страна не уплачивает взносы и не участвует в мероприятиях организации. Обострение отношений связано с критикой Пашиняном неспособности ОДКБ защитить территориальную целостность Армении. В частности, он указывал на неоднозначную реакцию организации на азербайджанские действия на армянской территории.