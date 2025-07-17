Никакой "разморозки": Армения может окончательно покинуть ОДКБ
Об этом заявил премьер-министр страны.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что более вероятен выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем разморозка её членства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Интерфакс.
Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду.
Армения заморозила своё участие в ОДКБ в феврале 2024 года — с тех пор страна не уплачивает взносы и не участвует в мероприятиях организации. Обострение отношений связано с критикой Пашиняном неспособности ОДКБ защитить территориальную целостность Армении. В частности, он указывал на неоднозначную реакцию организации на азербайджанские действия на армянской территории.
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