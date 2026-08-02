Никол Пашинян объявил об отставке правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале, передает РБК.

По словам Пашиняна, подписанный документ уже направлен президенту Армении Ваагну Хачатуряну.

Отставка правительства носит формальный характер и связана с началом работы нового состава Национального собрания. В соответствии с Конституцией Армении в день первого заседания вновь избранного парламента правительство должно сложить свои полномочия.

При этом члены действующего кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

После начала полномочий нового состава Национального собрания президент Армении должен назначить премьер-министром кандидата, которого выдвинет парламентское большинство.