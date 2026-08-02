Никола Пашиняна вновь назначили премьер-министром Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны. Документ опубликован на сайте главы государства. Переназначение состоялось после первого заседания Национального собрания нового созыва.

В соответствии с Конституцией Пашинян объявил об отставке правительства, после чего парламентское большинство вновь выдвинуло его кандидатуру на пост главы кабинета министров. После принятия отставки правительства президент незамедлительно назначил премьер-министром кандидата, предложенного парламентским большинством.

Напомним, парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По официальным данным, партия «Гражданский договор» набрала 49,7% голосов и получила большинство в новом составе парламента. В Национальное собрание также прошли блоки «Сильная Армения» и «Армения».