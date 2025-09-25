В Париже завершился один из самых громких политических процессов последних лет — суд признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в создании преступной организации по делу о предполагаемом финансировании его предвыборной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Слушания касались обвинений, связанных с президентской гонкой 2007 года, в ходе которой, по версии обвинения, Саркози получил нелегальное финансирование от Ливии. Председатель суда Натали Гаварино заявила, что политик "позволил своим близким соратникам действовать с целью получения финансовой поддержки от ливийского режима".

Хотя Саркози был оправдан по обвинению в коррупции, суд признал его виновным в создании преступной организации — ключевом эпизоде дела, расследование которого длилось более десяти лет. В материалах фигурируют свидетельства о перевозке чемоданов с наличными — около пяти миллионов евро якобы были доставлены в Париж из Триполи в 2006–2007 годах.

На скамье подсудимых также оказались бывшие соратники экс-президента. Бывший руководитель избирательного штаба Клод Геан признан виновным в отмывке денег и коррупции, экс-министр Брюс Ортефё — в участии в преступной организации. Трое других обвиняемых были оправданы.

Сам Саркози на протяжении всего процесса категорически отрицал свою вину и называл дело "позором для журналистики". Тем не менее, суд нашёл достаточно оснований для вынесения обвинительного приговора.

Сейчас степень наказания бывшему президенту ещё не определена, но по статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Приговор пока не вступил в законную силу, и у Саркози остаётся право на апелляцию.