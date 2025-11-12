Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал заявления ряда международных правозащитных организаций, призывающих отклонить поправки, касающиеся запрета "пропаганды ЛГБТ", передаёт BAQ.KZ.

По его словам, никто не имеет права указывать национальному парламенту, какие нормы следует принимать.

"Это нонсенс, когда путем информационного давления пытаются навязать нам свою точку зрения", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что разговоры о нарушении прав человека данным законом не имеют основания и являются искажением фактов.

Шаталов уточнил, что поправки касаются исключительно публичного пространства и информационного поля, а также воспитательного влияния на несовершеннолетних.

"В Казахстане нет и не может быть преследований людей по какому-либо признаку. Закон направлен на защиту детей и подростков от контента, способного исказить их представления о семье и браке", — пояснил он.

Депутат добавил, что Казахстан последовательно выполняет международные обязательства в области прав человека.

"Ни один международный документ не требует от государств поощрять или внедрять идеологические практики, выходящие за рамки национальных норм воспитания и общественной морали", — подчеркнул Шаталов.

Он также сослался на статью 17 Конвенции ООН о правах ребёнка и статью 10 Европейской конвенции о защите прав человека, подтверждая законность ограничений в интересах защиты нравственности и здоровья населения.

Шаталов отметил, что поправки отражают запрос общества, выраженный в официальной петиции и обращениях десятков тысяч граждан.