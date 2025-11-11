В Министерстве здравоохранения опровергли распространённую в социальных сетях информацию о том, что пациенты с хроническими заболеваниями якобы останутся без медицинской помощи. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам эксперта, ситуация не изменилась.

"Министерство здравоохранения продолжает оказывать медицинскую помощь всем пациентам, находящимся под динамическим наблюдением, а также гражданам с социально значимыми заболеваниями в полном объеме. Как помощь предоставлялась ранее, так она оказывается и сейчас. До 1 января 2026 года и после этой даты пациенты будут получать всё необходимое — лекарства, диагностику, стационарное лечение. Единственное, что изменится, — это источник финансирования", — отметила Сарсенбаева.

Ранее эти расходы покрывались за счет пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), теперь они перейдут в пакет обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Все льготные категории застрахованы

"Большинство пациентов этой группы — застрахованные лица. Повторю: есть 15 льготных категорий — дети, инвалиды, безработные, пенсионеры, студенты, военнослужащие, женщины в декрете. За всех них страховые взносы оплачивает государство. Поэтому никто из них не останется без медицинской помощи", — отметила Сарсенбаева.

Какие заболевания входят в список

Среди тяжелых диагнозов, по словам спикера, — детский церебральный паралич (ДЦП), сахарный диабет 1 и 2 типов, заболевания соединительной ткани и ревматизм.

"Большинство заболеваний соединительной ткани относятся к орфанным, и они включены в перечень социально значимых. Что касается ДЦП, 98% таких пациентов имеют инвалидность, а значит, застрахованы. Поэтому говорить о прекращении медицинской помощи этой категории неправильно", — пояснила она.

Кроме того, предусмотрен механизм, по которому за социально уязвимые группы (категории D и E) страховые взносы оплачивают местные акиматы.

Сахарный диабет — под особым контролем

Отдельно Сарсенбаева остановилась на вопросе диабета, вызвавшем наибольший общественный резонанс.

"В стране около 535 тысяч пациентов с этим заболеванием, из них 31 тысяча — с диабетом 1 типа. Этот тип чаще выявляется у детей. За детей страховые взносы оплачивает государство. Если у ребенка есть инвалидность, он автоматически застрахован. Поэтому угрозы для детей нет. Что касается взрослых, при нарушении функций организма оформляется инвалидность, и они также получают страховое покрытие. Более 500 тысяч пациентов с диабетом 2 типа продолжают получать лечение в прежнем порядке. Никаких ограничений не вводилось. Думаю, ажиотаж в сети возник из-за недопонимания. Медицинская помощь не прекращается", — подчеркнула она.

Напомним, ранее в соцсетях распространялась информация о том, что пациенты с сахарным диабетом, церебральным параличом и другими хроническими заболеваниями якобы лишились доступа к медицинской помощи и лекарствам.