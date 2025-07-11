В связи с общественным резонансом вокруг приказа о переносе КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах" из Алматы в город Конаев, уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева прокомментировала ситуацию на своей странице в социальных сетях, передаёт BAQ.KZ.

"Со вчерашнего дня мне пишут дети из Детского дома Алматинской области, расположенного в г. Алматы, переживая, что их могут перевезти в г.Конаев", - сообщила Закиева в своём Instagram.

По её словам, она лично связалась с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым, чтобы прояснить ситуацию. Как заверил аким, никто не планирует переселять всех воспитанников.

"Как и обещали, дети, проживающие там, будут доучиваться в Алматы. Дети, находящиеся временно в ЦАНе, и само учреждение ЦАН переедет в новый Центр поддержки детей в г. Конаев", - пояснила Закиева.

По информации детского омбудсмена, власти планируют организовать экскурсию для всех детей, чтобы они сами могли увидеть условия нового Центра, после чего возможность переезда будет обсуждаться с младшими воспитанниками. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что лично попросила руководство области обеспечить максимальную открытость процесса, обсуждение с участием самих детей и уважение к их мнению.