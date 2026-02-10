Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что разработка новой Конституции не ставит целью перечеркнуть значение действующего Основного закона, который сыграл ключевую роль в становлении и развитии страны. Об этом Глава государства сообщил на расширенном заседании Правительства страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"При этом никто не ставит задачу перечеркнуть значение действующей Конституции, которая сыграла огромную роль во всех достижениях нашей страны за прошедшие 30 лет. Большая заслуга в этом принадлежит первому Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что действующая Конституция принималась в период становления Независимости и отражает реалии того времени.

"Тем не менее надо учесть, что она принималась, когда наша страна только вставала на ноги, и несет в себе отпечаток первых сложных лет становления нашей Независимости. С той поры наше общество значительно изменилось", — сказал он.

По словам Главы государства, Казахстан, вопреки пессимистическим прогнозам, сформировался как сильное и авторитетное государство, однако современные глобальные процессы требуют обновления целей и принципов.

"Сегодня в мире происходят фундаментальные геополитические, геоэкономические, технологические сдвиги. В последние годы Казахстан также пережил большие изменения, которые оказали влияние на национальное самосознание, можно даже сказать, вызвали сильные потрясения. Поэтому нам крайне важно актуализировать свои цели, ценности и принципы, а также закрепить их на конституционном уровне", — заявил Президент.

Токаев отметил, что проект новой Конституции включает прогрессивные нормы и предполагает эволюционный путь развития.

"Проект новой Конституции вобрал в себя важные прогрессивные нормы. Очень важно, что мы идем эволюционным путем, сохраняя единство, солидарность и доверие. Это единственно верная дорога", — подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что принятие новой Конституции станет стимулом для дальнейшего развития страны.

"Убежден, принятие новой Конституции придаст мощный импульс развитию Казахстана, будет содействовать реализации потенциала каждого гражданина. В любом случае, окончательное решение по этому вопросу будет принято на общенациональном референдуме", — отметил Президент.

Отдельно Токаев остановился на глобальных экономических вызовах и необходимости адаптации к новым условиям.

"Наша главная цель – усиление социально-экономического и международного потенциала Казахстана в сложных реалиях современного мира", — заявил он.

По словам Президента, замедление роста мировой экономики, сокращение инвестиций и усиление протекционизма формируют новые риски.

"Развитые страны приступили к разработке новой модели развития мировой экономики. Нам отставать от этого процесса нельзя. Нужен конкретный план укрепления и развития экономики, направленный на защиту национальных интересов", — подчеркнул Токаев.

При этом Глава государства отметил, что, несмотря на давление внешних факторов, экономика Казахстана демонстрирует рост.

"Несмотря на давление внешних факторов, по итогам прошлого года ВВП нашей страны увеличился на 6,5%", — сообщил Президент.

В завершение он подчеркнул, что ключевая задача Правительства — обеспечить, чтобы экономический рост напрямую отражался на благосостоянии граждан.