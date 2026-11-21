Журналист из области Абай, главный редактор информагентства «Объектив Восток» и член областного Общественного совета Наталья Перцева опубликовала в Facebook комментарий по итогам выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на III Форуме работников сельского хозяйства. В своей публикации она обратила внимание на принцип равенства всех перед законом.

По мнению Перцевой, глава государства вновь обозначил, что ни должность, ни статус, ни прежние заслуги не освобождают человека от ответственности за совершённые действия.

Журналист также отметила слова Президента о продолжении последовательной борьбы с коррупцией. В своей публикации она подчеркнула, что руководители, допускающие халатное отношение к обязанностям, не должны сохранять занимаемые должности, а государственная служба предполагает прежде всего ответственность перед обществом.

Отдельно Перцева остановилась на концепции «Таза Қазақстан». По её словам, эта инициатива касается не только чистоты окружающей среды, но и таких ценностей, как честность, порядочность, уважение к закону и ответственность перед обществом.