На правительственном часе в Мажилисе депутат Ирина Смирнова выступила с критикой новых подходов к определению трансфертов общего характера, указав, что передача функции финансирования частных школ на местный уровень может подорвать устойчивость одного из самых успешных образовательных проектов страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, за годы размещения государственного образовательного заказа в Казахстане открыто более 600 частных школ, создано порядка 300 тысяч ученических мест. Это означает, что сегодня 10% казахстанских школьников обучаются в частных образовательных учреждениях.

"Частные образовательные структуры сняли с государства необходимость в строительстве этих 600 школ, создали инклюзивную образовательную среду самых разных запросов. Это позволило снизить нагрузку на бюджет, так как создание ученического места в частной школе осуществляется за счет самого предпринимателя, без вложения бюджетных средств, либо возврат обеспечивается в течение 8 лет и в небольшом количестве", – подчеркнула Смирнова.

Она отметила, что решается вопрос дефицита мест в государственных школах, увеличивается доступность, интегрируются разные методологические решения, создаются рабочие места. Не менее 70 тысяч постоянных рабочих мест уже создано частными образовательными организациями самостоятельно.

Однако, по словам Смирновой, перевод функции финансирования на уровень местных бюджетов привел к ряду негативных последствий, которые ставят под угрозу устойчивость функционирования одного из успешных масштабных образовательных проектов страны.

"Основные проблемы – это усложнение бюрократических процедур, что привело к увеличению времени распределения средств и даже к отказу их выплат. Это, в свою очередь, вызывает задержки выплаты заработной платы, оплаты налогов, коммунальных услуг и так далее. Особо уязвимыми являются школы, полностью зависящие от госзаказа и работающие только за бюджетные средства без оплаты родителей", – пояснила депутат.

Смирнова также обратила внимание на риски недофинансирования. В отличие от стабильного республиканского бюджета, местные бюджеты подвержены колебаниям и зависят от приоритетов акиматов, которые могут перераспределить средства на иные нужды.

"Это может привести к снижению объема финансирования и, как следствие, ухудшению качества образования, особенно в дотационных регионах", – заявила она.

Кроме того, передача полномочий на местный уровень может привести к снижению прозрачности, усилению субъективизма и коррупционных рисков. Именно поэтому ранее соответствующие функции были централизованы.