Японский автоконцерн Nissan объявил о закрытии семи заводов по всему миру и сокращении около 20 тысяч сотрудников, сообщает BAQ.kz со ссылкой на портал Automotive News.

Решение принято в рамках масштабной реструктуризации для снижения убытков, которые по итогам года могут достичь 4,2 миллиарда долларов.

Генеральный директор компании Ivan Espinosa подтвердил, что программа реструктуризации идет с опережением графика, и большая часть запланированных сокращений уже выполнена.

Как отмечает портал Automotive News, в январе 2026 года Nissan продал завод в ЮАР китайской компании Chery, а ранее вышел из совместного предприятия с Renault в индийском Ченнаи. Кроме того, закрыт завод в Аргентине и остановлены два мексиканских предприятия, включая старейший зарубежный завод марки. Еще две площадки прекратили работу в Японии.

Финансовые показатели компании демонстрируют спад: выручка в третьем квартале снизилась на 5%, а глобальные продажи — на 3% до 778 тысяч автомобилей. Продажи в Японии упали на 20%. По прогнозу на финансовый год, заканчивающийся в марте, выпуск составит 2,9 миллиона машин против 3,1 миллиона годом ранее.