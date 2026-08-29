НМУ ожидаются в трех городах Казахстана 29 августа
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Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются 29 августа в Алматы, Актобе и Атырау.
Как передает «Казгидромет», в Алматы и Актобе НМУ ожидаются в течение дня, а в Атырау — ночью.
Такие условия возникают при слабом ветре, штиле, тумане и температурных инверсиях, из-за которых загрязняющие вещества могут скапливаться в приземном слое воздуха.
Жителям городов рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно рядом с автомобильными дорогами и другими источниками загрязнения. Также советуют ограничить физические нагрузки на открытом воздухе и по возможности перенести занятия спортом в помещения.
Людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и аллергическими заболеваниями рекомендуется соблюдать дополнительные меры предосторожности.
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