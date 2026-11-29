В воскресенье, 29 ноября, в четырех городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). В связи с этим жителям советуют учитывать погодные факторы при планировании поездок и прогулок.

По данным РГП «Казгидромет», НМУ ожидаются в Шымкенте, Туркестане, Алматы и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании краткосрочных факторов — штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Они способствуют накоплению вредных и загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В такие периоды качество воздуха в населенных пунктах может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей. На уровень загрязнения также влияют ветер, осадки, влажность и температура воздуха.

В период НМУ рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на свежем воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.

Напомним, на 29 ноября в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются снег, метель, гололед, туман и усиление ветра.