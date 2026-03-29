В США прошли масштабные протесты против политики президента Дональда Трампа. Акции под лозунгом No Kings («Никаких королей») охватили страну и, по данным организаторов, собрали около 8 миллионов участников. Всего за один день состоялось более 3300 демонстраций, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Тысячи людей вышли на улицы крупнейших городов, включая Нью-Йорк. Участники выражали недовольство усилением президентской власти, критиковали миграционную политику и внешнеполитический курс США.

Одним из ключевых центров протестной активности стала Миннесота, где ранее уже проходили массовые акции. Новый всплеск общественного недовольства был связан с действиями миграционных служб, которые подверглись критике после гибели двух американцев.

На митинге в Миннеаполисе выступил музыкант Брюс Спрингстин. Он подчеркнул, что протесты отражают силу гражданского общества и несогласие с происходящим в стране.

Акции солидарности прошли и за пределами США — в Париже, Лондоне и Лиссабоне. Участники требовали отставки Дональда Трампа и выступали с критикой его политики, в том числе на международной арене.

