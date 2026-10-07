Нобелевскую премию по химии дали за то, как молекулы выбирают свою «зеркальную» сторону

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Каган и Кэнсо Соаи. Их открытия помогли объяснить загадку, над которой химики бились больше века, почему в живой природе молекулы часто существуют лишь в одной из двух возможных «зеркальных» форм.

Королевская шведская академия наук присудила премию «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе».

Звучит сложно, но суть вполне понятна. Многие молекулы могут существовать в двух вариантах, похожих друг на друга как левая и правая руки. Они почти одинаковы, но являются зеркальными копиями.

С аминокислотами происходит именно так. При этом белки человеческого организма строятся только из одного варианта таких молекул. Почему природа в какой-то момент «выбрала сторону», долго оставалось загадкой.

©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Почему это имеет значение для лекарств

Когда химики пытались получить такие молекулы искусственно, обычно реакция давала примерно поровну обеих зеркальных форм.

Для фармацевтики это серьезная проблема. При создании вещества, которое должно взаимодействовать с организмом, исследователям часто нужна одна конкретная форма молекулы.

«Анри Каган и Кэнсо Соаи предложили решение химической загадки, которой больше ста лет. Они показали, как гомохиральность может возникать спонтанно. Разработанные ими химические реакции впечатляют», - заявил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Один начал в 1986 году, второй довел реакцию до результата

Первый решающий шаг сделал Анри Каган в 1986 году. Он нашел новый способ управлять химической реакцией и смог получить гораздо больший избыток одной зеркальной формы молекулы, чем считалось возможным раньше.

Кэнсо Соаи продолжил эту работу. В 1995 году он описал реакцию, которая потенциально могла привести к образованию только одной зеркальной формы.

В 2003 году Соаи добился результата. В ходе реакции образовался только один из двух возможных зеркальных вариантов молекулы.

По данным Нобелевского комитета, до этого подобного результата не удавалось добиться никому за пределами процессов, происходящих в живой природе.

Работы Кагана и Соаи стали основой для дальнейшего развития асимметрического синтеза и получили особое значение для химиков, создающих реакции для производства лекарств.

Сколько получат лауреаты

Анри Каган родился в 1930 году во французском Булонь-Бийанкуре. Он получил докторскую степень в Коллеж де Франс и стал почетным профессором Университета Париж-Юг.

Кэнсо Соаи родился в 1950 году в Хиросиме. Докторскую степень он получил в Токийском университете, позднее стал почетным профессором Токийского университета науки.

Размер Нобелевской премии по химии в этом году составляет 12 млн шведских крон. Сумму Каган и Соаи разделят поровну.