Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница Энн Карсон

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2026 года стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон (Anne Carson). Имя победительницы 8 октября объявила Шведская академия, передает BAQ.KZ.

Премию ей присудили «за смелое и изобретательное творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы».

Энн Карсон известна произведениями, в которых античная литература встречается с современной поэзией и прозой. Она свободно соединяет литературные жанры, обращается к древнегреческим мифам и экспериментирует с формой повествования.

Кто такая Энн Карсон

Энн Карсон родилась в 1950 году в Канаде. Она поэтесса, эссеистка, переводчица и исследовательница древнегреческой литературы.

На протяжении карьеры Карсон совмещала писательскую работу с переводами античных авторов и преподаванием в университетах.

В Шведской академии отметили, что ее творчество строится на пересечении двух подходов. Как филолог Карсон внимательно исследует происхождение и значение слов, а как поэт ищет в них новые смыслы.

Сама писательница называла этимологию, то есть изучение происхождения слов, отправной точкой своей работы.

Чем известна писательница

Одно из наиболее известных произведений Карсон, «Автобиография красного» (Autobiography of Red), вышло в 1998 году. Это роман в стихах, в котором древнегреческий миф о Герионе превращается в историю взросления, любви и отношений.

Среди других ее работ «Горько-сладкий Эрос» (Eros the Bittersweet), «Красота мужа» (The Beauty of the Husband), «Nox» и «Красный документ» (Red Doc).

Карсон переводила произведения Сапфо, Софокла и Еврипида. Ее книги отличаются необычным сочетанием поэзии, прозы, литературного исследования и элементов драматургии.

За свою карьеру писательница получила ряд литературных наград, включая премию Т. С. Элиота и поэтическую премию Гриффина.

Нобелевская премия по литературе присуждается Шведской академией. В 2026 году выбор пал на автора, чье творчество объединяет классическое наследие с поиском новых литературных форм.