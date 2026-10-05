Нервными клетками управляют светом: Нобелевскую премию по медицине дали за оптогенетику

Нобелевская премия по физиологии или медицине 2026 года присуждена за метод, который позволяет увидеть, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге. Лауреатами стали американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеманн и Георг Нагель «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Об этом 5 октября объявила Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме.

Хегеманн и Нагель нашли в одноклеточной водоросли необычный белок, канальный родопсин. Дейссерот превратил его в выключатель для нервных клеток, который срабатывает от света. По оценке Нобелевского комитета, лауреаты заложили основу новой эры в нейронауке.

«Оптогенетика дает возможности для картирования мозга, о которых мы раньше могли только мечтать», - сказал председатель Нобелевского комитета по физиологии или медицине Пер Свеннингссон.

Как водоросль привела к открытию

Как мозг управляет чувствами, поведением и работой организма, долго оставалось загадкой. В XX веке ученые начали выяснять, какие участки мозга отвечают за какие функции, но доказать прямую связь не могли. Представление о мозге напоминало набросок карты, полный вопросительных знаков.

Все началось с любопытства Петера Хегеманна. Он хотел понять, как одноклеточная водоросль хламидомонада плывет к источнику света. В начале 2000-х годов вместе с Георгом Нагелем он нашел на поверхности ее клетки белок канальный родопсин.

Когда на этот белок падает синий свет, в нем открывается канал. Внутрь клетки устремляются заряженные ионы и возникает электрический импульс. Ученые выяснили, что в какую бы клетку они ни поместили этот белок, она становилась чувствительной к свету.

Карл Дейссерот ввел ген канального родопсина в нервные клетки крыс. Освещая их синим светом, он смог вызвать нервный сигнал. Этот прорыв он опубликовал в 2005 году, а через два года заставил световой выключатель работать в мозге живых мышей.

Что дала оптогенетика

Метод управления нервными сигналами с помощью света назвали оптогенетикой, и он быстро распространился по всему миру. С его помощью исследователи нашли нейронные цепи, которые отвечают за конкретные воспоминания, чувства и поведение и связаны с неврологическими и психическими расстройствами.

В опытах на мышах ученые светом пробуждали у животных воспоминание о страхе, а потом научились создавать ложные воспоминания. Мыши замирали от страха в безопасном месте, где с ними никогда не случалось ничего плохого.

В клинической медицине оптогенетику пробуют применять, чтобы вернуть зрение людям с его нарушениями. Слепой пациент с пигментным ретинитом после такой терапии частично восстановил зрение и смог различать на столе контрастные предметы. Сейчас идут несколько клинических испытаний.

Еще в 1979 году один из первооткрывателей структуры ДНК Фрэнсис Крик писал, что идеальным сигналом для включения и выключения отдельных типов нейронов был бы свет. Тогда он сам называл эту идею довольно надуманной.

Кто стал лауреатом

Карл Дейссерот родился в 1971 году. Защитил докторскую диссертацию в 1998 году и получил степень доктора медицины в 2000 году в Стэнфордском университете. Работает в Медицинском институте Говарда Хьюза и Стэнфордском университете, профессор биоинженерии, психиатрии и поведенческих наук.

Петер Хегеманн родился в 1954 году. Защитил диссертацию в 1984 году в Институте биохимии Общества Макса Планка в Мартинсриде, где и сделал отмеченные премией открытия. Сейчас старший профессор нейронауки Берлинского университета имени Гумбольдта.

Георг Нагель родился в 1953 году. Защитил диссертацию в 1988 году во Франкфуртском университете. Отмеченные премией открытия сделал в Институте биофизики Общества Макса Планка во Франкфурте. Сейчас профессор молекулярной физиологии растений Вюрцбургского университета.

Размер премии составляет 12 млн шведских крон, лауреаты разделят ее поровну. Примерно 580 млн тенге, то есть около 195 млн на каждого лауреата.