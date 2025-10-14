Лауреатами Нобелевской премии по экономике 2025 года стали Джоэль Мокир (США), Филипп Агьон (Франция) и Питер Ховитт (Канада), передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Как сообщила Шведская королевская академия наук, ученые удостоены награды "за объяснение экономического роста, основанного на инновациях".

Половину премии получил профессор Джоэль Мокир — за определение предпосылок устойчивого роста, обеспеченного технологическим прогрессом. Вторую половину разделили Филипп Агьон и Питер Ховитт — за разработку теории устойчивого роста через "творческое разрушение", объясняющей, как инновации вытесняют устаревшие технологии и создают новые рынки. О решении Нобелевского комитета стало известно в понедельник, 13 октября.

Кто они — лауреаты 2025 года

Джоэль Мокир родился в семье голландских евреев, переживших Холокост. Вырос в Хайфе, окончил Еврейский университет в Иерусалиме и Йельский университет, где получил степени магистра и доктора наук. С 1974 года преподает в Северо-Западном университете (США) и в Тель-Авивском университете.

Филипп Агьон, уроженец Парижа, получил докторскую степень в Гарвардском университете. Сегодня он преподает в Коллеж де Франс, INSEAD и Лондонской школе экономики. Его научные работы часто посвящены взаимосвязи инноваций, неравенства и государственной политики.

Питер Ховитт родом из Торонто. Окончил университеты Макгилла и Западного Онтарио, докторскую степень получил в Северо-Западном университете. Сейчас работает профессором экономики в Брауновском университете (США).

Нобелевские традиции

Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля вручают с 1969 года — это самая "молодая" из Нобелевских наград. В прошлом году лауреатами стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон — за исследование влияния институтов на экономическое развитие. В 2023-м награду получила Клаудия Голдин — за исследования гендерного разрыва на рынке труда. А в 2022-м лауреатами стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг, объяснившие роль банков в предотвращении финансовых кризисов.

Другие лауреаты 2025 года

В этом году Нобелевскую премию мира получила венесуэльская оппозиционный политик Мария Корина Мачадо — "за неустанную работу в защиту демократических прав народа Венесуэлы". Премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, автору философских антиутопий. Нобелевскую премию по медицине — американцам Мэри Э. Брунков, Фредерику Рамсделлу и японцу Шимону Сакагучи — за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности.

Лауреатами по физике стали Джон Кларк (Великобритания), Мишель Деворе (Франция) и Джон Мартинис (США) — за открытие макроскопического квантового туннелирования и квантования энергии в электрических цепях. Нобеля по химии получили Сусуму Китагавa (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Яги (США) — за разработку металлоорганических каркасных структур (MOF).

Историческая справка

Нобелевские премии вручаются с 1901 года. Изначально учреждены в пяти номинациях — физика, химия, физиология и медицина, литература и мир. Премия по экономике — единственная, созданная позже, по инициативе Центрального банка Швеции. Церемонии вручения традиционно проходят в декабре: в Осло — премия мира, в Стокгольме — все остальные.