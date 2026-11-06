Ночная потасовка в Астане обернулась арестами
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Обычная словесная перепалка в столичном заведении закончилась административными арестами. Пятеро посетителей, которые вместо того, чтобы выяснить отношения мирно, устроили дебош, оказались в поле зрения полиции. Самому продолжительному наказанию подвергся один из участников — ему назначили 20 суток ареста, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz
Инцидент произошел поздно ночью. По данным Polisia.kz, конфликт между посетителями начался со словесной ссоры, но быстро перерос в потасовку. Участники не стеснялись в выражениях, громко ругались и нарушали общественный порядок. Все пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские установили личности дебоширов и задержали их. Среди участников оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 43 лет и 22-летняя девушка.
В отношении всех пятерых составили административные материалы за мелкое хулиганство.
Решение по каждому из них вынес суд. Девушке назначили штраф, трое мужчин получили по 10 суток административного ареста, еще один участник — 20 суток.
В полиции напомнили, что агрессивное поведение и нарушение общественного порядка в общественных местах влекут ответственность независимо от обстоятельств конфликта.
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