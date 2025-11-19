В Шымкенте полицейские пресекли опасное развлечение молодых людей, которые ночью запускали фейерверки прямо под деревьями, создавая реальную угрозу возгорания и нарушая общественный порядок, передает BAQ.KZ.

Экипаж правоохранителей оперативно прибыл на место и остановил действия нарушителей. Молодые люди были привлечены к ответственности, а с ними проведена профилактическая беседа о рисках, связанных с пиротехникой.

"Искры и горящие элементы фейерверков могут стать причиной пожара, особенно рядом с деревьями, сухой травой или зданиями", – отметили в полиции.

Правоохранители призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники и помнить, что неосторожность может иметь серьёзные последствия.