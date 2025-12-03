В Уральске сотрудники полиции по горячим следам раскрыли дерзкое ночное угон автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл около пяти часов утра, когда владелец Hyundai обратился в службу "102" с сообщением о пропаже своей машины. Мужчина рассказал, что познакомил свою приятельницу возле ночного клуба и предложил подвезти её, однако вскоре сам стал жертвой неожиданного угона.

По данным полиции, девушка села в автомобиль, но в тот момент, когда хозяин вышел поздороваться с другим знакомым, она пересела на водительское место и уехала. Попытка остановить угонщицу оказалась безуспешной: она попыталась скрыться, а во время преследования повредила автомобиль владельца и задела ещё одну машину.

Полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля и задержали нарушительницу. Машина была возвращена законному владельцу. Медосвидетельствование показало, что задержанная находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, ей может грозить штраф до одной тысячи МРП, до 600 часов исправительных или общественных работ, либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Полиция призывает граждан быть осторожнее при передаче автомобиля даже знакомым и напоминает о строгой недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.