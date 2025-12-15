Ночная вылазка на Бурабае закончилась тюрьмой для браконьеров
Рыбная ловля по сговору привела к приговору.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о незаконном вылове рыбы на особо охраняемой природной территории, передает BAQ.KZ.
Суд признал виновными группу лиц, занимавшихся браконьерством на озере Жукей, расположенном в границах государственного национального природного парка "Бурабай".
Как сообщили в прокуратуре, надзор за расследованием уголовного дела по статье 335 части 4 пункту 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан обеспечивала прокуратура района Биржан сал. Следствием установлено, что в сентябре 2024 года трое граждан действовали по предварительному сговору и в ночное время, используя надувные лодки и рыболовные сети, осуществили незаконный вылов рыбы.
В результате противоправных действий из озера было выловлено свыше 640 килограммов рыбы. Ущерб, причиненный государству, превысил 9 миллионов тенге, что стало основанием для квалификации преступления как особо тяжкого экологического правонарушения.
Прокурор района направил уголовное дело в специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области и в дальнейшем поддержал государственное обвинение. В ходе судебного разбирательства суду и присяжным заседателям была представлена полная и всесторонняя доказательная база, подтвердившая вину подсудимых.
Приговором суда от 1 декабря текущего года все трое обвиняемых признаны виновными. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с дополнительным лишением права заниматься рыболовным промыслом сроком на пять лет.
Прокуратура Акмолинской области напомнила о неотвратимости наказания за экологические преступления и призвала граждан строго соблюдать правила рыболовства и бережно относиться к охране водных биоресурсов, особенно на территории особо охраняемых природных зон.
Самое читаемое
- В Кызылординской и Актюбинской областях ограничат движение на республиканских трассах
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Пожар в жилом комплексе в Гонконге: ущерб составляет $642 млн
- Казахстанец Кирилл Проходов выиграл юниорский этап Кубка мира по фехтованию в Ташкенте