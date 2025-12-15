В Акмолинской области вынесен обвинительный приговор по резонансному делу о незаконном вылове рыбы на особо охраняемой природной территории, передает BAQ.KZ.

Суд признал виновными группу лиц, занимавшихся браконьерством на озере Жукей, расположенном в границах государственного национального природного парка "Бурабай".

Как сообщили в прокуратуре, надзор за расследованием уголовного дела по статье 335 части 4 пункту 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан обеспечивала прокуратура района Биржан сал. Следствием установлено, что в сентябре 2024 года трое граждан действовали по предварительному сговору и в ночное время, используя надувные лодки и рыболовные сети, осуществили незаконный вылов рыбы.

В результате противоправных действий из озера было выловлено свыше 640 килограммов рыбы. Ущерб, причиненный государству, превысил 9 миллионов тенге, что стало основанием для квалификации преступления как особо тяжкого экологического правонарушения.

Прокурор района направил уголовное дело в специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области и в дальнейшем поддержал государственное обвинение. В ходе судебного разбирательства суду и присяжным заседателям была представлена полная и всесторонняя доказательная база, подтвердившая вину подсудимых.

Приговором суда от 1 декабря текущего года все трое обвиняемых признаны виновными. Им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с дополнительным лишением права заниматься рыболовным промыслом сроком на пять лет.

Прокуратура Акмолинской области напомнила о неотвратимости наказания за экологические преступления и призвала граждан строго соблюдать правила рыболовства и бережно относиться к охране водных биоресурсов, особенно на территории особо охраняемых природных зон.