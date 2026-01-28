Ночное преследование в Семее закончилось штрафом за мелкое хулиганство
Жительница Семея Аружан рассказала, чем завершилась история ночного преследования у ее подъезда, вызвавшая широкий резонанс в соцсетях.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жительница Семея Аружан рассказала, чем завершилась история ночного преследования у ее подъезда, вызвавшая широкий резонанс в соцсетях, сообщает BAQ.kz.
Полиция и суд квалифицировали действия девушки по имени Анель как мелкое хулиганство. В результате ей назначен штраф в размере 85 тысяч тенге за нецензурную брань.
Потерпевшая заявила, что разочарована итогами разбирательства и работой правоохранительных органов. По ее словам, на Анель ранее жаловались и другие жители дома, однако, как утверждает Аружан, эти обращения остались без должного внимания.
Инцидент произошел поздно ночью — около 03:30, когда девушка возвращалась с работы. У подъезда она заметила незнакомку, которая начала идти следом. Попытка пропустить ее вперед не увенчалась успехом: женщина отказалась и продолжила держаться рядом.
По словам Аружан, поведение преследовательницы было агрессивным и сопровождалось нецензурной бранью. Когда девушка включила камеру телефона, в ее адрес прозвучала угроза:
"Имя скажи. Ты хочешь слепой быть?"
Видео с места происшествия ранее активно обсуждалось в TikTok и других социальных сетях, вызвав волну обеспокоенности среди пользователей.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- 26,7 млрд тенге за год: Кто получает спецгоспособие в Казахстане?
- Видео о преследовании в Семее вызвало резонанс в соцсетях
- Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
- Обама и Клинтон призвали американцев выходит на протесты против Трампа