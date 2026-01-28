Жительница Семея Аружан рассказала, чем завершилась история ночного преследования у ее подъезда, вызвавшая широкий резонанс в соцсетях, сообщает BAQ.kz.

Полиция и суд квалифицировали действия девушки по имени Анель как мелкое хулиганство. В результате ей назначен штраф в размере 85 тысяч тенге за нецензурную брань.

Потерпевшая заявила, что разочарована итогами разбирательства и работой правоохранительных органов. По ее словам, на Анель ранее жаловались и другие жители дома, однако, как утверждает Аружан, эти обращения остались без должного внимания.

Инцидент произошел поздно ночью — около 03:30, когда девушка возвращалась с работы. У подъезда она заметила незнакомку, которая начала идти следом. Попытка пропустить ее вперед не увенчалась успехом: женщина отказалась и продолжила держаться рядом.

По словам Аружан, поведение преследовательницы было агрессивным и сопровождалось нецензурной бранью. Когда девушка включила камеру телефона, в ее адрес прозвучала угроза:

"Имя скажи. Ты хочешь слепой быть?"

Видео с места происшествия ранее активно обсуждалось в TikTok и других социальных сетях, вызвав волну обеспокоенности среди пользователей.