В Актобе посетитель, которого без всяких причин не пустили в ночной бар, добился компенсации через суд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей. Инцидент произошёл в октябре 2024 года, когда мужчину отказались впускать в заведение - сотрудники не объяснили причин и проигнорировали его вопросы. По словам потребителя, он почувствовал себя униженным и оскорблённым.

Житель города обратился в Департамент по защите прав потребителей, где подтвердили факт нарушения закона "О защите прав потребителей" (статья 42-4). Бар привлекли к административной ответственности, но на этом история не закончилась.

Мужчина подал в суд, требуя возмещения морального вреда. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, удовлетворил иск частично - заведение обязали выплатить 250 000 тенге компенсации, а также покрыть судебные расходы: госпошлину и оплату услуг юриста.

Этот случай стал важным прецедентом и напоминанием о том, что даже в индустрии развлечений действуют законы, и права потребителей должны соблюдаться.