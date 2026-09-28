Ночной дрифт закончился для 22-летнего водителя пятью сутками ареста
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Ночной дрифт в Жамбылской области закончился для 22-летнего водителя административным арестом. Молодого человека нашли по камерам видеонаблюдения после опасных маневров на дороге, передает BAQ.KZ.
Нарушение зафиксировали камеры центра оперативного управления.
После ориентировки сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.
По данным полиции, ночью он устроил опасный дрифт, нарушив тишину и требования безопасности дорожного движения.
За ночной шум и маневры, которые создавали угрозу окружающим, мужчину привлекли к административной ответственности.
Суд назначил ему пять суток административного ареста.
В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать общественный порядок и правила безопасности на дорогах.
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