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Ночной дрифт закончился для 22-летнего водителя пятью сутками ареста

28 Сентября 2026, 11:13
АВТОР
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polisia.kz 28 Сентября 2026, 11:13
28 Сентября 2026, 11:13
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Фото: polisia.kz

Ночной дрифт в Жамбылской области закончился для 22-летнего водителя административным арестом. Молодого человека нашли по камерам видеонаблюдения после опасных маневров на дороге, передает BAQ.KZ.

Нарушение зафиксировали камеры центра оперативного управления.

После ориентировки сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.

По данным полиции, ночью он устроил опасный дрифт, нарушив тишину и требования безопасности дорожного движения.

За ночной шум и маневры, которые создавали угрозу окружающим, мужчину привлекли к административной ответственности.

Суд назначил ему пять суток административного ареста.

В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать общественный порядок и правила безопасности на дорогах.

 
 
 
 
 
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Публикация от ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ (@zhambyl_police)

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