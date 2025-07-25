В Астане задержан мужчина, подозреваемый в серии краж автозапчастей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. За одну ночь он демонтировал и похитил 12 аккумуляторов с грузовых автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажного дома.

С заявлениями в полицию обратились владельцы машин марок КамАЗ и ЗИЛ ЦСМ4503. По предварительной оценке, нанесённый ущерб составил около миллиона тенге. На место происшествия выехала оперативная группа криминальной полиции района Сарайшык. Сотрудники провели подворовой обход, опросили очевидцев и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы.

Мужчина дал признательные показания. По его словам, он заметил во дворе шесть грузовиков и с каждого снял по два аккумулятора. Украденное имущество он погрузил в арендованный автомобиль и перевёз домой. Однако продать похищенное не успел — его задержали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он водворён в изолятор временного содержания. Все 12 аккумуляторов изъяты и возвращены владельцам.