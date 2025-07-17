Ночной пожар в Алматы: горели два частных дома и хозпостройка
Огнём было охвачено около 300 квадратных метров.
Сегодня, 00:48
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Сегодня, 00:48Сегодня, 00:48
83Фото: 61.mchs.gov.ru
В Алатауском районе Алматы сегодня ночью произошёл крупный пожар, передает BAQ.KZ. По информации МЧС, на улице Шотаман улы загорелись два частных жилых дома, после чего огонь перекинулся на хозяйственную постройку.
По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение двух частных дома на площади 300 кв.м. Существовала угроза распространения огня, — сообщил официальный Telegram-канал МЧС "112".
На месте происшествия были задействованы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. По данным ведомства, пламя удалось локализовать в кратчайшие сроки, а распространения огня на соседние дома удалось избежать.
Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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