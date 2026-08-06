Во время профилактического рейда в одном из ночных заведений Астаны нашли 171 несовершеннолетнего. Среди них были 108 школьников и 63 студента колледжей, передает BAQ.KZ.

Всех подростков доставили в полицию. Виновных привлекли к ответственности, работу заведения приостановили.

Этот случай стал одной из причин пересмотреть подходы к профилактике подростковой преступности. По поручению Генерального прокурора Берика Асылова в стране запустили проект «Саналы ұрпақ». В его рамках создана цифровая карта несовершеннолетнего, которая должна выявлять детей из группы риска еще до совершения правонарушения.

45 студентов жили без регистрации

Новую систему сначала проверили в трех колледжах Астаны. Анализ показал, что среди причин подростковой преступности встречаются образовательная миграция, поздняя постановка на профилактический учет и отсутствие должного контроля со стороны родителей.

Только в трех учебных заведениях нашли 45 студентов, которые жили без регистрации. Фактически они оставались вне поля зрения государственных органов.

Цифровая карта должна собирать сведения о факторах риска и помогать профильным службам раньше начинать работу с ребенком и его семьей.

Почти 2 тысячи подростков поставили на учет

С начала года в Казахстане провели более 6 тысяч профилактических рейдов. Около 2 тысяч несовершеннолетних поставили на профилактический учет. С каждым из них ведется индивидуальная работа.

Общее число уголовных правонарушений среди подростков снизилось на 5 процентов, с 1110 до 1061.

При этом сохраняются причины, которые могут подтолкнуть ребенка к правонарушению. В Генпрокуратуре назвали бесконтрольный доступ к интернету, недостаток внимания со стороны родителей, образовательную миграцию и позднее выявление подростков из группы риска.

Отдельно обсуждалась профилактика суицидов среди несовершеннолетних. Среди причин все чаще встречаются буллинг, насилие и психологическое неблагополучие.

Новые подходы рассмотрели на межведомственном совещании Генеральной прокуратуры. В нем участвовали представители Министерства просвещения, МВД, региональных акиматов и прокуратур.