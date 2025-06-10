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Ночные экспресс-маршруты хотят запустить в крупных городах Казахстана

Сегодня, 11:29
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: пресс-служба правительства РК

В целях повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города, передает BAQ.KZ.

По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.

Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей.

Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения. 

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