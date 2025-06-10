Ночные экспресс-маршруты хотят запустить в крупных городах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В целях повышения комфорта и безопасности туристов в крупных городах Казахстана планируется запуск ночных экспресс-маршрутов между аэропортами и центром города, передает BAQ.KZ.
По словам министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах.
Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей.
Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.
Самое читаемое
- Японский мост на грани: как в Семее ремонтируют главное инженерное наследие области
- "Плачет и спрашивает про ноги": дядя пострадавшей в ДТП девочки из Астаны
- Вырывает волосы и спрашивает про ноги — мама пострадавшей в ДТП девочки о её состоянии
- В Астане семье пострадавшей в жуткой аварии девочки подарили квартиру
- Смерть казахстанки в Германии — свекровь признана обвиняемой