Ночные перекрытия в Алматы: улицу Центральную закроют на пять ночей
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В Алматы с 29 октября по 3 ноября временно ограничат движение по улице Центральной в Алатауском районе. Водителям придется искать объезд, но ограничения будут действовать только ночью.
Причина перекрытия связана с работами по продлению улицы Саина до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).
Где и когда перекроют дорогу
Движение закроют на участке улицы Центральной от улицы Аруана до улицы Саина.
Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00 в указанный период. В дневное время перекрытие не предусмотрено.
Как объехать закрытый участок
Водителям предлагают следующие маршруты объезда.
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По улице Аруана в южном направлении.
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По улице микрорайона Мадениет в восточном направлении.
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По улице Саина в северном направлении.
На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки.
Информацию об ограничениях движения можно проверить в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата, приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».
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