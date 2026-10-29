Ночные перекрытия в Алматы: улицу Центральную закроют на пять ночей

В Алматы с 29 октября по 3 ноября временно ограничат движение по улице Центральной в Алатауском районе. Водителям придется искать объезд, но ограничения будут действовать только ночью.

Причина перекрытия связана с работами по продлению улицы Саина до Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

Где и когда перекроют дорогу

Движение закроют на участке улицы Центральной от улицы Аруана до улицы Саина.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 06:00 в указанный период. В дневное время перекрытие не предусмотрено.

Как объехать закрытый участок

Водителям предлагают следующие маршруты объезда.

По улице Аруана в южном направлении.

По улице микрорайона Мадениет в восточном направлении.

По улице Саина в северном направлении.

На месте проведения работ установят предупреждающие дорожные знаки.

Информацию об ограничениях движения можно проверить в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата, приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».