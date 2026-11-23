Более 1,3 тысячи административных правонарушений пресекли полицейские в области Жетысу всего за три дня. Среди нарушений – пьяное вождение, мелкое хулиганство и ночные прогулки несовершеннолетних без сопровождения взрослых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Трёхдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» охватило улицы, дворы и общественные места региона. Полицейские усилили патрулирование, проверяли водителей и уделяли внимание профилактике подростковых правонарушений.

За время рейдов выявили 160 случаев распития алкоголя в общественных местах и появления там в состоянии опьянения. Ещё 133 факта касались несовершеннолетних, которые находились вне дома ночью без сопровождения законных представителей.

Не обошлось и без нарушений на дорогах. Полицейские выявили 25 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. Шесть человек сели за руль, несмотря на то что ранее были лишены водительских прав. Кроме того, зарегистрировано 11 случаев мелкого хулиганства.

Проверки затронули и тех, кто уже находится в поле зрения правоохранительных органов: сотрудники полиции проверили 1929 человек, состоящих на профилактическом учёте. В Центр временной адаптации и детоксикации доставили 89 человек.